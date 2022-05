Carceri: 2 suicidi sventati e fiamme in una cella a Sassari - Sardegna

Tragedie sventate nel carcere di Bancali, a Sassari. Negli ultimi giorni gli agenti della Polizia penitenziaria hanno sventato due tentativi di suicidio, salvando la vita a due reclusi che hanno cercato di impiccarsi durante i cambi di turno delle guardie.

Ieri invece gli agenti sono stati costretti a una giornata di super lavoro.

Come denucia il segretario regionale del sindacato autonomo Polgiust, Elia Falchi, in mattinata i poliziotti, durante i controlli quotidiani che effettuano nelle celle, hanno scoperto che due detenuti nascondevano il telefono cellulare nella cavità rettale.

Sempre nella stessa cella, uno degli occupanti ha appiccato il fuoco e si è barricato all'interno.

Gli agenti dopo essere riusciti a entrare hanno messo in salvo il detenuto e domato le fiamme.

"Oramai sono anni che il carcere di Bancali è privo di un comandante e un direttore titolari.

Ci facciamo per l'ennesima volta portatori del disagio che vivono quotidianamente i poliziotti penitenziari e chiediamo a gran voce che il Dap si attivi affinché la struttura sassarese abbia figure al comando in modo stabile e definito e non solo a tempo", afferma il segretario nazionale Polgiust, Roberto Melis.

Fonte: Ansa Sardegna