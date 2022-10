Carcere e morte: altri due gravi lutti. Nuovo appello dall’associazione Sdr

Cagliari Intervento di Maria Grazia Caligaris “Lutto e sgomento nella casa circondariale di Cagliari-Uta dove si è registrata la morte di due persone detenute. La prima ha riguardato nella tarda serata di ieri C.G., cagliaritano, trovato senza vita nella sua cella dove sembra che per stordirsi abbia fatto uso del gas contenuto nella bomboletta utilizzata per scaldare il cibo. L’altro decesso, si è verificato all’alba, e ha riguardato L.V., ricoverato al Brotzu per le precarie condizioni di salute”. Lo rende noto Maria Grazia Caligaris dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme”, facendo notare che “appare paradossale che in un istituto nuovo debbano ancora essere disponibili le bombolette di gas”. “La notizia della morte dei due detenuti”, ha sottolineato Caligaris, “avviene in un momento molto particolare della casa circondariale, dove la presenza di persone con gravi patologie è ormai una costante. Nel caso di L.V. si è trattato di una complicazione imprevedibile in un quadro diagnostico peraltro difficile. Per quanto riguarda invece C.G. si ritiene che ancora una volta sia stata una condizione psicologica particolarmente fragile a indurlo a usare il gas”.

Maria Grazie Caligaris

"L'impegno assunto dalla polizia penitenziaria per contrastare l'ingresso in carcere di sostanze d'abuso non è più sufficiente. La massiccia presenza di tossicodipendenti con problemi psichici", ha proseguito l'esponente di Sdr, "genera uno stato di costante allerta, ma è evidente che in un istituto così grande e dispersivo è più facile riuscire a nascondere le sostanze e trovare poi il modo per farle circuitare. Occorre quindi trovare strumenti per una prevenzione più oculata e contemporaneamente favorire la presa in carico dei pazienti tossicodipendenti, specialmente quelli più fragili". "Nell'esprimere cordoglio ai familiari dei detenuti", ha concluso Caligaris, "l'associazione è vicina anche alla famiglia dell'agente penitenziario suicidatosi ieri ed esprime solidarietà all'intero corpo". Martedì, 11 ottobre 2022

Fonte: Link Oristano