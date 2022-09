Carcere di Oristano, detenuto sferra un pugno al volto all’ispettore che distribuiva i certificati

Ennesim

a

di

ricevuto

un

,

i

A

e

ri

o

Sardegna

”

danno

esponenziale

Nelle

strumento

.

nemmeno

possono

L’inerzia

soprattutto

amministrazione

di

problematiche

territori

Ad

pugno

All’Ispettore

aggressione negli Istituti della Sardegna, questa volta lo scenario e’ l’IstitutoOristano dove un detenuto che in precedenza, per atteggiamenti scorretti avevauna sanzione disciplinare, ha deciso di colpire con un violento pugno al voltoIspettore mentre distribuiva in sezione i certificati di idoneitàutili per poter inseriredetenuti nelle attività lavorative.renderlo noto il segretgenerale della UIL PA Polizia Penitenziaria dellaMichele Cireddu che aggiunge:Il fenomeno delle aggressioni adella Polizia Penitenziaria e’ ormai dilagante, questi episodi sono in aumentoe nessuno sembra interessarsi in maniera concreta al fenomeno.altre Forze di Polizia e’ stato consegnato il taser che sin’ora si e’ dimostrato unoefficace e sicuroAlla Polizia Penitenziaria non solo non e’ stato consegnatoin via sperimentale ma non sono stati forniti nemmeno altri strumenti cheprevenire e limitare le aggressioni.che dimostrano i vertici dell’Amministrazione e’ letteralmente frustrante,se si considera che ricevono lauti incentivi economici per gestire unsempre piu’ alla deriva. Anche per la classe politica, a parte le parolecircostanza dettate dall’imminente tornata elettorale, non e’ producente trattare ledel sistema penitenziario , gli interventi non si traducono in voti e idi confine non sono appetibili!ogni modo, un pugno sferrato ad un appartenente alla Polizia Penitenziaria e’ unsferrato allo Stato, uno Stato che permette in silenzio questa vergogna!aggredito va la solidarietà di tutti i livelli della UIL”, conclude il sindacato.