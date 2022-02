Carbonia, tenta di rubare alcuni polli dal giardino di un 69enne: arrestata.

Ieri a Carbonia i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa, sono intervenuti in via Spateri presso l’abitazione di un 69enne coltivatore diretto. I militari hanno proceduto all’arresto di una quarantanovenne senza fissa dimora, generalmente domiciliate a Carbonia, indiziata del reato di tentato furto aggravato in abitazione. La donna era stata sorpresa poco prima all’interno della citata proprietà privata, mentre cercava di impossessarsi di alcuni polli che zampettavano nel giardino. Una volta redatti i verbali relativi all’intervento, l’indagata è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattina di oggi

