Carbonia, Ranieri scelto dalla famiglia Astori per ricevere il Premio Ussi intitolato al figlio Davide

Tanti i campioni che interverranno alla cerimonia, da Filippo Tortu a Dalia Kaddari, da Lorenzo Patta a Stefano Oppo, passando per i rappresentanti del Cagliari Calcio, la Dinamo Sassari con lo storico capitano Jack Devecchi, Gigi Datome, i fratelli Mancosu, Daniele Dessena, gli arbitri Antonio Giua e Giuseppe Collu, il giudice sportivo della Serie B Ines Pisano, la presidentessa della Fondazione Giulini, Ilaria Nardi, Olbia e Torres, Sarroch e Cus Cagliari volley, Catalana Alghero baseball, Raimond Sassari pallamano, Quattro Mori femminile di tennistavolo, Maracalagonis di badminton. Per La città di Carbonia sarà il principale punto di riferimento sportivo in Sardegna, il Teatro Centrale di piazza Roma, dalle ore 15.30, sarà la location in cui verranno assegnati i premi USSI Sardegna 2023. L’annuale cerimonia dei Premi Ussi fa tappa quest’anno nel centro minerario con l’accento su sport e passione, senza trascurare l’importanza del fair play e del rispetto delle regole. “Siamo davvero felici di poter ospitare nella nostra città un evento che darà risalto alle tante eccellenze che lo sport sardo presenta ogni giorno. Campioni dentro e fuori dal campo, esempi ed icone per tanti giovani sportivi che si impersonano in essi, sognando di poterne ripercorrere le orme. Tanti di questi campioni saranno presenti a Carbonia. Ringraziamo l’USSI Sardegna e tutti gli organizzatori per aver scelto Carbonia per un evento sportivo che dà lustro a alla nostra città in tutta la Sardegna”, ha dichiarato il Sindaco Pietro Morittu.

Tra i personaggi d’eccellenza dello sport il Mister Claudio Ranieri, cui verrà consegnato il Premio Ussi Sardegna 2023 “Davide Astori”. Consegneranno il riconoscimento i genitori dell’ex difensore del Cagliari. Claudio Ranieri è stato individuato dalla famiglia Astori per ricevere il Premio Ussi intitolato al figlio Davide. Istituito sei mesi dopo la scomparsa dell’ex giocatore del Cagliari, il riconoscimento viene attribuito a un personaggio del mondo del calcio, che possa sposare gli stessi valori portati avanti nella sua carriera da Davide.

Come ha spiegato l’assessora allo Sport Giorgia Meli, “con questa nuova ed importante iniziativa Carbonia si conferma ancora una volta città dello sport e polo sportivo capace di attrarre grandi eventi, basti pensare, recentemente, all’amichevole tra Carbonia e Cagliari Calcio, al trofeo internazionale di basket Miners Cup e allo Stage dei campioni del pattinaggio”.