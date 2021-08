Carbonia, positivo al covid non rispetta l'isolamento e va in giro: «Sto bene, a casa non ci sto»

L'uomo, un ottantenne, è stato denunciato

CARBONIA. Positivo al Covid e con obbligo di isolamento, era regolarmente a spasso per le vie cittadine. “Mi sento bene, non vedo perché debba stare chiuso in casa”: lo ha detto un anziano ai carabinieri impegnati in controlli per la sicurezza nel centro urbano. Ieri pomeriggio i militari della sezione radiomobile della Compagnia hanno deferito in stato di libertà per “violazione degli obblighi inerenti alla vigilanza sanitaria” ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie un ottantenne residente a Carbonia, pensionato, incensurato, perché il 27 agosto scorso attorno alle ore 17:10 durante un normale servizio perlustrativo è stato fermato in via Mazzini e, sottoposto a controllo in banca dati, è risultato circolare sebbene fosse positivo al Covid-19 e collocato in isolamento domiciliare da parte della ATS Sardegna. A nulla è valsa la giustificazione del fatto di sentirsi bene.(l.on)