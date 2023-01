Carbonia piange Sandro Masciarelli, è morto a 76 anni l’ex assessore e fondatore della Carbosarda

Un pezzo della città di Carbonia, Alessandro Masciarelli, noto Sandro, è scomparso stanotte all’età di 76 anni. Era nato il 7 ottobre del 1946. Persona molta nota in città e nel territorio, Sandro vantava un lungo excursus politico che lo ha visto ricoprire, tra gli altri, i ruoli di consigliere e assessore comunale, nonché di assessore alla Provincia di Cagliari e di consigliere della provincia di Carbonia-Iglesias. Il suo nome è inscindibilmente legato anche alla sua storica autoscuola di via Nuoro, che ha formato nel corso degli anni migliaia di giovani alla guida, e al suo impegno nel campo dello sport, in particolare nel mondo del calcio, prima come calciatore e poi come allenatore, direttore sportivo, presidente del Carbonia Calcio, in anni in cui la nostra squadra collezionava grandi risultati in Sardegna e finanche nel territorio nazionale. È stato anche fondatore e Presidente della Carbosarda, società calcistica fucina di tanti giovani talenti nostrani. Il sindaco Pietro Morittu e l’intera amministrazione comunale esprimono “sentite condoglianze alla moglie Anna, ai figli Alessia, Laura, Elio e a tutta la famiglia Masciarelli per la scomparsa di Sandro. Lo ricordiamo con affetto e stima per il suo lungo impegno ed attivismo politico in città e per il grande contributo profuso nel mondo del calcio. Una persona perbene che ha lavorato indefessamente per la nostra comunità. Siamo molto dispiaciuti per la sua prematura dipartita e ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia”, commenta il sindaco, Pietro Morittu.