Carbonia, l’auto prende fuoco dopo lo scontro: 17enne muore tra le fiamme

E’ di 4 feriti il bilancio del terribile incidente avvenuto stanotte a Carbonia, nel quale ha perso la vita una ragazza.

Due le auto coinvolte, una Ford Focus condotta da un uomo di 36 anni, e una Opel Corsa, guidata da un 18enne, che è stata avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono accorsi sul posto con la squadra di pronto intervento “6A” del distaccamento di Carbonia, intorno alle 4.

Davanti agli occhi uno spettacolo terribile: due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro e uno dei veicoli ha terminato la sua corsa su una vetrina di un’attività commerciale dove si è sviluppato un rogo.

Su cinque occupanti delle autovetture, il bilancio è di quattro feriti e purtroppo una ragazza di 17 anni è deceduta all’interno dell’auto coinvolta dalle fiamme. Altri due occupanti, un ragazzo e una ragazza, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale dalle ambulanze inviate dal servizio di Emergenza del 118.

Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco all’arrivo sul posto hanno operato con gruppo da taglio dotato di cesoie e divaricatore per estrarre gli occupanti dai veicoli coinvolti, per spegnere il rogo che oltre il veicolo ha coinvolto anche l’attività commerciale e hanno provveduto ad estrarre il corpo purtroppo privo di vita della ragazza avvolta dalle fiamme.

Dopo hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, dell’area circostante e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge di competenza.

La strada è stata chiusa al transito per le operazioni di soccorso di messa in sicurezza e per i rilievi.

