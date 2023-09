Carbonia in lutto per Nicola Trudu, muore a soli 43 anni l'operaio coinvolto nello schianto fatale

Carbonia in lutto per Nicola Trudu, operaio di 43 anni, che stanotte ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto lungo la provinciale 2 che collega Portoscuso e Carbonia in cui è deceduto anche Adeiano Desogus, cuoco di 29 anni di Portoscuso.

Sposato, padre di famiglia, era a bordo di una Fiat Grande Punto che avrebbe invaso la corsia di marcia opposta andando a collidere frontalmente con la Bmw 320 del 29enne. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza verso la famiglia di Trudu: “purtroppo ho sentito la tragica notizia mi dispiace tantissimo per Nicola e per tutta la famiglia”. “Proteggi i tuoi bambini da lassù” si legge. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Burbusi. Una strada maledetta la provinciale 2, teatro di tanti incidenti mortali per la quale è stato chiesto a gran voce di accelerare i tempi per la messa in sicurezza dell’ arteria. Spartitraffico nella quattro corsie, segnaletica orizzontale da rivedere sono solo alcuni dei passaggi più importanti. Intanto si continua a morire, in attesa degli interventi che potrebbero ridurre i rischi per gli automobilisti.