Carbonia in lutto per la giovane Beatrice Arru, morta in un tragico incidente stradale

Uno scontro fatale con un’altra vettura all’incrocio, la carambola della vettura sulla quale era a bordo e le fiamme che si sono propagate in pochi istanti. Il boato ha richiamato l’attenzione degli abitanti della zona che hanno immediatamente chiamato i soccorsi e prestato le prime cure alle persone coinvolte: viaggiavano con la giovane altri due ragazzi e una ragazza, tutti giovanissimi, che sono riusciti a uscire dalla macchina oramai in fiamme. Ma per Beatrice la sorte è stata diversa: per lei, all’arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, non c’era più niente da fare.

Tantissimi i messaggi di cordoglio rivolti soprattutto ai genitori Luca e Romina. “È figlia di tutti noi” si legge su facebook, chiedendo silenzio e rispetto verso questa giovane vita volata via troppo presto.

Gli amici e le amiche della giovane sono sotto choc: increduli innanzi a questa tragedia come i compagni di classe dell’istituto professionale che frequentava.

I fatti: Due le auto coinvolte, una Ford Focus condotta da un uomo di 36 anni, e una Opel Corsa, guidata da un 18enne, che è stata avvolta dalle fiamme. Ora il ragazzo è indagato per omicidio stradale.

I vigili del fuoco sono accorsi sul posto con la squadra di pronto intervento “6A” del distaccamento di Carbonia, intorno alle 4.

Davanti agli occhi uno spettacolo terribile: due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro e uno dei veicoli ha terminato la sua corsa su una vetrina di un’attività commerciale dove si è sviluppato un rogo.

Su cinque occupanti delle autovetture, il bilancio è di quattro feriti e purtroppo la giovane ragazza è deceduta all’interno dell’auto coinvolta dalle fiamme. Altri due occupanti, un ragazzo e una ragazza, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale dalle ambulanze inviate dal servizio di Emergenza del 118. I 3 feriti hanno riportato fratture, ustioni e traumi.