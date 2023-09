Carbonia, importante operazione della Forestale: ridotte le biomasse con il fuoco prescritto

Si è svolta oggi a Carbonia un’importante operazione di riduzione delle biomasse vegetali guidata dal Corpo Forestale, attraverso la tecnica del fuoco prescritto, pratica prevista e auspicata sia dalla normativa nazionale che dagli strumenti operativi antincendio a livello regionale.Congiuntamente con il Comune si è concordato di intervenire come lo scorso anno in una specifica area periferica, sita fra le vie Dalmazia e del Minatore, che negli ultimi anni è stata costantemente interessata da incendi che hanno determinato, oltre ai danni materiali e all’impegno per il contenimento da parte delle forze di lotta, anche un profondo senso di disagio, insicurezza e apprensione da parte dei cittadini.

Il Corpo forestale della Regione Sardegna svolge un’attività costante di informazione verso gli enti pubblici, le aziende e i privati cittadini sull’importanza dell’osservanza delle Prescrizioni Regionali Antincendio e in particolare sulla messa in sicurezza delle aree urbane periferiche. La collaborazione con il Comune di Carbonia e con la società Fintecna, proprietaria dell’area, ha permesso di realizzare l’intervento odierno.

Rispetto allo scorso anno il Corpo forestale ha condotto le operazioni senza che fossero state eseguite precedentemente le fasce di contenimento, pertanto i tali presidi di sicurezza sono stati realizzati in modo dinamico e flessibile durante l’attività.

La riduzione del carico di combustibile ha interessato un’area di circa 3 ettari.

Le operazioni sono iniziate alle ore 8.30 col briefing di tutte le componenti intervenute e si sono svolte, secondo il programma, fino a conclusione alle ore 11.30.

Il Corpo forestale ha potuto beneficiare dell’assistenza delle associazioni di protezione civile della zona (SER, Athena e AVDAG), e della polizia locale del comune di Carbonia che, oltre a controllare il normale flusso di traffico veicolare nelle vie limitrofe, ha sensibilizzato i residenti sull’importanza delle operazioni in atto.

Questa attività, oltre a consentire la messa in sicurezza dell’area, ha permesso alle componenti intervenute di rafforzare le sinergie operative indispensabili durante l’attività di spegnimento degli incendi. Ha altresì costituito un momento didattico, di analisi e di studio in campo delle dinamiche fisiche del fuoco in ambiente controllato e di valutazione delle condizioni micrometeorologiche locali e dello stato dei combustibili interessati consentendo al Corpo forestale di testare le tecniche di controfuoco e fuoco tattico estremamente utili e efficaci in situazioni difficili.