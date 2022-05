Ieri a Carbonia i carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto una quarantanovenne torinese, domiciliata a Carbonia, disoccupata e con precedenti, in quanto indiziata del reato di furto aggravato ed evasione. I militari, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale centrale operativa dell’Arma, sono intervenuti prima presso la farmacia di via Gramsci e successivamente presso il discount MD in via Roma dove hanno rintracciato la donna, in quel momento sottoposta al regime degli arresti domiciliari e che dunque avrebbe dovuto trovarsi a casa. Questa, a seguito della perquisizione eseguita sul posto, è stata trovata in possesso di merce varia sottratta ai citati esercizi commerciali per un valore complessivo di circa 400 euro. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai gestori degli esercizi pubblici. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto avvenuto, la donna è stata sottoposta ancora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la giornata di oggi presso il Tribunale di Cagliari.

