Carbonia, arrestato un 22enne per spaccio di droga.

Il 22enne è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti hanno quindi esteso i controlli anche alle abitazioni dei giovani, e nella dimora del 22enne sono stati trovati ulteriori 30 gr di marijuana, suddivisa in varie dosi e pronta per essere commercializzata. La sostanza stupefacente, il denaro provento dell’attività illecita sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel pomeriggio di domenica, gli agenti hanno proceduto ad un controllo di due auto in sosta in località Su Rei, nel comune di Carbonia, con a bordo tre giovani. Il loro comportamento non è passato inosservato ai poliziotti, insospettiti dagli evidenti segni di nervosismo ed irrequietezza degli occupanti dei veicoli.

Gli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 22enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

