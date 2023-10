Carbonia, al via domenica 15 ottobre il quarto meeting turistico per auto d'epoca "Memorial Piero Corda"

Si terrà domenica 15 Ottobre a Carbonia la quarta edizione del “Meeting Turistico per auto d’Epoca ” – ” Memorial Piero Corda” . L’ evento, organizzato dall ‘Associazione Vanguard Group di Carbonia con il Patrocinio del Comune di Carbonia e in collaborazione con la Pro Loco, vuole ricordare la memoria di un grande appassionato delle quattro ruote, Piero Corda, scomparso il 17 Aprile 2013 a pochi mesi dal compimento del sessantatreesimo anno di età. La sua passione per il motorismo storico nacque sin da ragazzo e proseguì poi per tutta la vita . Divenne inoltre socio di uno dei Club di Auto Storiche più importanti della Sardegna dove partecipò con entusiasmo e grande impegno alle attività dedicate alle quattro ruote.

La manifestazione di domenica sarà una grande occasione per tutti gli amanti del motorismo storico di trascorrere una giornata all’insegna della passione per i motori d’epoca e allo stesso tempo per ammirare le bellezze del territorio. Il programma prevede la Concentrazione e l’Esposizione dei Veicoli presso la via Manno a Carbonia a partire dalle ore 8,30, accompagnata inoltre dall’intrattenimento musicale curato da “Angel Eventi” e dallo “Spettacolo Free Style” di Enrico Spano. Alle 12,30 le autovetture si muoveranno in corteo per un saluto alla Città e proseguiranno in tour per le Coste del Sulcis fino a S. Antioco . Il pranzo conviviale per gli equipaggi farà da preludio, nel pomeriggio, alle premiazioni ed al ricordo di Piero Corda .