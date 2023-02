Carambola in via Peretti: due persone incastrate nell’auto, salvate dai vigili del fuoco a Cagliari. Incidente stradale alla rotonda di via Peretti. Due autovetture coinvolte all’altezza del centro commerciale I Mulini. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto due persone rimaste incastrate all interno dell’abitacolo delle autovetture coinvolte che sono poi state messe in sicurezza. Entrambe le persone sono state affidate agli operatori del 118 che hanno provveduto a trasportarle all ospedale Brotzu in codice giallo. Momenti di grande paura e tensione ma, fortunatamente, i due passeggeri coinvolti non sono in gravi condizioni.