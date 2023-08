Carambola fra tre auto in Sardegna, 5 persone in ospedale anche un minorenne

Intorno alle 19.40 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla statale 729, nei pressi del bivio per Monti in direzione Olbia, per un incidente stradale in cui sono stati coinvolti tre autoveicoli. Per cause da accertare un’autovettura, dopo aver urtato il guardrail, si è ribaltata sulla carreggiata. Mentre la squadra giungeva sul posto, un’altra autovettura è andata a scontrarsi con un’auto che stava davanti, ribaltandosi a sua volta. Cinque le persone coinvolte, tra cui una minore, tutte trasportate all’ospedale di Olbia con ambulanze e con l’elicottero del 118. La strada risulta ancora chiusa in direzione Olbia. Sul posto anche la Polizia Stradale.