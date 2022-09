Carabinieri: si insedia nuovo comandante provinciale a Nuoro - Sardegna

Si è insediato a Nuoro il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il tenente colonnello Elvio Sabino Labagnara. Nato in provincia di Benevento 47 anni fa, sposato e padre di 4 figli, prende il posto del colonnello Massimo Cucchini che ha assunto l'incarico di docente al Center of Excellence for Stability Police Units, (CoESPU) di Vicenza.

Labagnara, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel 1994, prestando servizio da Ufficiale di Complemento come Comandante di Plotone presso il IV Battaglione Veneto, poi come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desio. Ha comandato il Plotone e la Compagnia dell'XI Battaglione Puglia, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Partinico, la Compagnia di Cirò Marina, oltre ad essere stato impiegato come Ufficiale di collegamento del Reggimento Msu in Bosnia per 8 mesi. Da 16 anni è in forze al Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) per cui ha lavorato a Napoli, Bologna e nell'ultima sede di Padova, dove ha condotto indagini di contrasto alla mafia, alla ndrangheta ed alla camorra napoletana e casertana, e indagini anti eversione ed antiterrorismo.

"Sono felice di tornare a un incarico sul territorio che mi permette di stare a contatto con le persone e conoscere più da vicino le esigenze dei cittadini e i fenomeni che si manifesteranno - ha detto Labagnara in un incontro con i giornalisti nella sede del Comando provinciale di Nuoro - Mi affascina questo territorio, la sua bellezza, la sua cultura e le sue tradizioni e non vedo l'ora di scoprirlo. Questo comando provinciale ha a che fare con un territorio vastissimo di quasi 100 comuni e cercherò di visitare presto ognuna di queste comunità. Conto di 'travasare' in questo nuovo incarico tutto quello che ho imparato finora al servizio dell'Arma e allo stesso modo vorrei acquisire ciò che mi serve per il mio mestiere, sia dai cittadini che dai miei colleghi che aiuterò in ogni modo a tirare fuori il meglio dal loro impegno".



Fonte: Ansa Sardegna