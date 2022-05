Carabinieri: il generale Burgio saluta i militari dell'Isola - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - Visita del generale di corpo d'armata Carmelo Burgio, comandante interregionale dei Carabinieri "Podgora", responsabile dell'Arma per il centro Italia e la Sardegna, alla Legione Sardegna. Dopo 49 anni effettivi di servizio l'alto ufficiale si accinge a lasciare il servizio attivo: con questa terza visista nell'Isola ha voluto salutare i carabinieri sardi complimentandosi con loro per il lavoro che giornalmente svolgono.

Burgio è stato accolto dal comandante della Legione Sardegna, generale Francesco Gargaro, dai militari della sede e dei reparti della provincia di Cagliari, nonché da alcuni membri della Rappresentanza Militare e dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della visita il generale Burgio consegnerà ad alcuni militari la "Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare", si recherà poi a Iglesias per un saluto alla bandiera di guerra del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna e a quella d'istituto della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias. Successivamente farà visita al comando provinciale di Nuoro, alla Scuola Allievi Carabinieri, alla Compagnia di Iglesias, a quelle di Ozieri e Alghero e alle Stazioni di Uta, Fonni e Talana, dove inaugurerà la nuova sede. La visita si concluderà con la presentazione del libro "Da Dragoni a Carabinieri" all'auditorium Isre di Nuoro. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna