Carabinieri: comandante generale Luzi in visita a Nuoro - Sardegna

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di Corpo d'armata Teo Luzi, ha visitato oggi a Nuoro la sede del Comando provinciale dei carabinieri, accolto dal comandante provinciale tenente colonnello Elvio Sabino Labagnara.

Accompagnato dal generale di Brigata Francesco Gargaro, il comandante generale Luzi ha visitati gli uffici e ha espresso agli ufficiali della sede, delle Compagnie, delle 77 stazioni, della tenenza e di otto squadriglie dislocate nel territorio, il proprio compiacimento "per la proficua attività svolta con brillanti risultati operativi, là dove c'è stata la necessità di fornire risposte pronte ed efficaci alla popolazione. Un particolare ringraziamento va ai rappresentanti dell'Arma in congedo dell'Associazione nazionale carabinieri, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante a rafforzare il prestigio dell'Istituzione", ha sottolineato il gen. Luzi nell'incontro che si è concluso con lo scambio di auguri per le imminenti festività natalizie.



Fonte: Ansa Sardegna