Carabinieri: bilancio 2022, calano i reati nell'Oristanese - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 05 GEN - Nell'anno che si è appena concluso, in provincia di Oristano c'è stata una diminuzione dei reati del 7,1% (2.238 contro i 2.408 nel 2021). Una tendenza che non viene rispettata, però, per i furti, che anzi aumentano del 5,4% e soprattutto per i sequestri di droga aumentati del 49%.

I reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano nel 2022 hanno proceduto per 1.814 delitti, corrispondenti all' 81,1% di quelli complessivamente registrati nell'intera provincia, scoprendone 699, ossia il 38,5% di quelli perseguiti.

Sul fronte degli stupefacenti ci sono stati 27 arresti, di cui 25 in flagranza di reato e 2 in esecuzione di provvedimenti emessi dalla magistratura. Sono state denunciate 80 persone e altre 81 persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori. Tremila 665 chili di sostanze stupefacenti sequestrati.

Sensibile è stata inoltre la contrazione delle frodi informatiche (-12,4%). "Siamo la provincia più tranquilla d'Italia secondo la classifica del Sole 24 ore - ha detto il colonnello Erasmo Fontana al vertice del comando provinciale di Oristano nella conferenza stampa di presentazione dei dati -.

Non solo sono diminuiti i reati ma è aumentata l'azione preventiva e repressiva degli stessi reati. Siamo molto soddisfatti di questo andamento in una realtà dove c'è la possibilità di lavorare bene e non abbassare il livello in particolare dell' azione preventiva". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna