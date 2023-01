Alla cerimonia solenne hanno presenziato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Oristano, Colonnello Erasmo Fontana, il Capo del Servizio di Assistenza Spirituale, Don Francesco Bregoli, il Sindaco del Comune di Bidonì, Ilaria Sedda, le varie sezioni del luogo dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, i parenti del militare caduto in servizio, tra cui numerosi fratelli e sorelle con i loro rispettivi familiari, nonché una nutrito gruppo di cittadini, accorsi per l’evento in segno di vicinanza e riconoscenza.

Cerimonia di commemorazione ieri a Bidonì, in ricordo del carabiniere Salvatore Costanzo Vinci, al quale nel paese è stata dedicata una piazza. Il 28 gennaio del 1989 il militare morì in Piemonte dopo aver fermato tre rapinatori che fecero fuoco contro di lui.

Fonte: Link Oristano

