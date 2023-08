Carabinieri alla porta con un ordine di carcerazione per droga, in casa trovano altra marijuana: arrestato

Serrenti

L’uomo è stato anche denunciato, insieme alla coinquilina

Si sono presentati a casa sua per notificare un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in relazione a vecchi reati in materia di stupefacenti e hanno trovato 60 grammi di marijuana. I carabinieri della stazione di Serrenti e i colleghi di Sanluri hanno provveduto all’arresto dell’uomo, un 44enne disoccupato, noto per pregresse vicende giudiziarie.

Per l’uomo è scattata anche una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Insieme al 44enne è stata denunciata la coinquilina, una quarantacinquenne disoccupata, percettrice del reddito di cittadinanza e anch’essa nota alle forze dell’ordine.

Al termine delle operazioni svolte, l’uomo è stato tradotto presso il carcere di Uta, dove dovrà scontare una pena di due anni, sette mesi e 27 giorni di reclusione.

