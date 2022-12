Carabinieri al Microcitemico, regali ai piccoli pazienti - Sardegna

Visita questa mattina dei carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari all'ospedale Microcitemico di Cagliari. Così come in contemporanea in altre parti d'Italia, i militari dell'Arma hanno consegnato ai piccoli pazienti alcuni gadget istituzionali. Obiettivo: colpire la fantasia e l'interesse dei piccoli sofferenti di varie malattie e cercare di distrarli in questi giorni di festa. "Si tratta - spiegano i militari - di un aiuto morale e psicologico, di un contributo alla loro serenità che con assoluto entusiasmo i carabinieri hanno voluto fornire".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna