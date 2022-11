Sull’episodio indagano i carabinieri di Ghilarza e del comando provinciale: gli inquirenti non hanno nessun dubbio sull’origine dolosa dell’incendio, anche se il carabiniere non ha saputo fornire informazioni utili a individuare il responsabile del gesto. Sotto analisi i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

Attentato incendiario ad Abbasanta contro un ex carabiniere di 53 anni. Nella notte è stata data alle fiamme la sua auto: l’allarme è stato dato intorno alal 4, con la richiesta di intervento dei vigili del fuoco di Oristano. L’auto del militare, un Suv, era parcheggiato in via dei Martiri della Libertà. Immediato l’intervento di una squadra del distaccamento di Abbasanta, cosa che ha permesso di limitare i danni.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail