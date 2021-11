Era in un sito di numismatica di Milano, la teca è stata consegnata questa mattina 20 novembre al termine di una commemorazione di “S’annu de s’unda” alla presenza di un pronipote omonimo del militare

AMASSI. Era andata a finire su un sito di numismatica di Milano e lì individuata da alcuni ricercatori vicini alla Pro Loco: l’associazione ha organizzato a tamburo battente una colletta popolare fra i cittadini samassesi e un importante cimelio della storia locale ha fatto ritorno questa mattina 20 novembre in paese, consegnata in occasione della ricorrenza del 127esimo anniversario "S'annu de sunda" al sindaco Enrico Pusceddu e da lui affidata al presidente della Pro Loco, Gian Paolo Manca.

Si tratta di una teca contenente la medaglia d’argento al Valor Civile che fu conferita nel 1899 dal Re d’Italia al carabiniere Giampietro Miscali, all’epoca in servizio alla stazione dei Reali Carabinieri di Samassi. Il militare fu decorato dal Re con la seguente motivazione: “Per l’atto coraggioso compiuto operando, con rischio della vita, al salvataggio di parecchie persone in procinto di annegare in seguito ad un violento nubifragio”. Insieme ai suoi commilitoni, si era prodigato infatti nel salvataggio della popolazione di Samassi durante la tragica alluvione del 17 novembre 1898, quando per le intense precipitazioni, il Flumini Mannu straripò, inondando centinaia di abitazioni. In quell’occasione vennero salvate tantissime persone, casa per casa, e trasportate sulla collina di Samassi ove sorgeva l’antica chiesetta dedicata a San Geminiano.

L’evento è stato ricordato storicamente dai samassesi come “S’annu de s’unda”. Poi nel tempo della medaglia si sono perse le tracce, forse qualcuno se ne impossessò in maniera fraudolenta e la medaglia finì nel giro degli appassionati di numismatica. Dove appunto è stata rintracciata e acquistata dai cittadini di Samassi con una colletta.

La teca è stata consegnata questa mattina 20 novembre al termine di una commemorazione di “S’annu de s’unda”, manifestazione che cade tra l’altro nei giorni in cui l’Arma festeggia la patrona Virgo Fidelis, a cui ha partecipato un pronipote del carabiniere insignito della prestigiosa onorificenza, l’omonimo Giampietro Miscali, presenti le autorità locali, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Cesario Totaro, il comandante della Compagnia di Sanluri capitano Aldo Meluccio e una rappresentanza dell’Arma in servizio e in congedo.