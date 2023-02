Carabiniere di Terralba ucciso nelle Foibe: da Mattarella la medaglia alla memoria

Terralba

Il prefetto di Oristano la consegnerà ai parenti nel corso di una cerimonia pubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato una medaglia in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale al carabiniere Terralbese Egidio Loi.

Lo ha reso noto il sindaco del paese, Sergio Pili, che ha annunciato la consegna ai parenti nei prossimi giorni: “Giovedì, alle 16.30, il prefetto di Oristano provvederà alla consegna dell’importante riconoscimento”.

Egidio Loi era nato a Terralba il 17 novembre 1921, dopo l’entrata in guerra dell’Italia, venne chiamato alle armi come allievo carabiniere, con la ferma ordinaria di 18 mesi. Dall’8 febbraio 1942 partecipò alle operazioni di guerra nei Balcani e successivamente venne aggregato alla Legione Carabinieri di Trieste e quindi al Gruppo Carabinieri di Pola in Istria. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, Loi continuò a prestare servizio presso la Questura di Pola, prima dell’occupazione delle truppe jugoslave del Maresciallo Tito.

A guerra finita, il carabiniere terralbese si consegnò spontaneamente alle truppe jugoslave e venne trasferito nelle carceri. Fu poi trasferito con gli altri prigionieri a bordo di una nave cisterna che durante il tragitto urtò contro una mina. Loi fu tra i sopravvissuti e riuscì a raggiungere la riva a nuoto.

I prigionieri sopravvissuti arrivarono nella zona di Vareschi e furono portati in una scuola, probabilmente quella di Carnizza, dove restarono sei giorni, prima di essere divisi in due gruppi. Il più esiguo fu portato a Dignano e il più numeroso, tra i quali c’era anche Egidio Loi fu trasferito verso una destinazione che rimase ignota. Da quel momento del carabiniere di Terralba non si seppe più nulla.

Lunedì, 6 febbraio 2023