Caput nuovo garante diritti detenuti dell'area di Cagliari

Francesco Caput è il nuovo Garante dei diritti dei detenuti della Città Metropolitana di Cagliari. L'autorità indipendente che vigila sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà è stata nominata dal sindaco Paolo Truzzu.

Il neo Garante è stato prescelto tra i candidati che hanno presentato domanda sulla base della formazione professionale pregressa. Caput, 72 anni, è un avvocato amministrativista con grande esperienza anche nel settore penale. E' stato avvocato distrettuale dello Stato di Cagliari e ha ricoperto numerosi altri incarichi sia in ambito pubblico che privato.

"Auguro un buon lavoro all'avvocato Caput in questo importante compito di tutelare le persone private della libertà personale, promuovendone la partecipazione alla vita civile nell'ottica dei principi di recupero e reintegrazione sociale", afferma il sindaco Truzzu.

"Sono onorato di essere stato prescelto per il conferimento di questo importante incarico e di mettermi al servizio della comunità", commenta Caput. "La mia sensibilità istituzionale, maturata in tanti anni di esercizio della professione forense, mi ha consentito di occuparmi spesso dei soggetti più fragili della società, e del resto basta scorrere le statistiche delle persone private della libertà personale prima del processo e poi assolte per capire quanto questo tema sia cruciale", aggiunge.

L'incarico è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.



Fonte: Ansa Sardegna