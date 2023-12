Capre e pecore tra i rifiuti alla Sella del Diavolo, blitz della Forestale a Cagliari: sequestrata una discarica abusiva

Intervento del Corpo Forestale a Cagliari che ha sequestrato un’area di proprietà della Regione e denunciato una persona. I fatti. Una pattuglia della Stazione Forestale di Cagliari è intervenuta in un’area alle pendici della Sella Del Diavolo, limitrofa al parcheggio in zona Marina Piccola di proprietà del Demanio Regionale, occupata abusivamente da una persona abita proprio in quel punto, dove sono custoditi animali da affezione e da allevamento e dove sono accumulati rifiuti, determinando un degrado ambientale tale da configurare una vera e propria discarica abusiva.

Dopo una serie di vane diffide a carico dell’occupante, finalizzate al rilascio delle aree pubbliche e alla pulizia del terreno, il personale del Corpo Forestale è intervenuto sequestrando l’intera area e denunciando la persona. I reati che si configurano oltre a quelli di discarica abusiva sono anche quelli di occupazione di terreno pubblico, puniti con pene sino a tre anni di reclusione e ammenda sino a 27mila euro, alle quali ovviamente si aggiunge la bonifica dell’area. L’intervento operato dal Corpo Forestale si inquadra nell’attività Istituzionale di controllo del territorio e di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio .