Capre e mucche al pascolo nella lottizzazione a Castiadas, allevatore denunciato.

Ieri a Castiadas, dopo la querela formalizzata da una ottantunenne, rappresentante legale della società immobiliare interessata, i carabinieri hanno denunciato per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo un allevatore 45enne, noto alle forze dell’ordine. Pecore, capre e mucche dell’allevatore sono state lasciate al pascolo tra le 63 unità abitative della lottizzazione, collocata sulla costa di Castiadas, a nutrirsi di erba, fiori e siepi, con notevole danno per la fruibilità e la bellezza dei luoghi, nonché per il prestigio del sito turistico.