Cappellacci: “Il vino fa male? Chiedetelo ai centenari della Sardegna”

“L’Unione Europa ascolti l’appello del nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ed eviti di seguire iniziative fuori dalla realtà e dannose per le nostre produzioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione Affari Sociali, Ugo Cappellacci, plaudendo all’azione immediata intrapresa con la lettera al commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton, sulla normativa irlandese che penalizza il vino con l’etichettatura “L’alcool uccide”. “Non si può mettere il vino, nostra eccellenza, con i pacchetti di sigarette. Suggeriamo a qualche burocrate di consultare i numerosi centenari della Sardegna e chiedere loro se un moderato consumo di vino sia nocivo o allunghi la vita. In questa battaglia – prosegue Cappellacci- Forza Italia è in prima linea sia con i suoi rappresentanti nel Governo sia – ha concluso Cappellacci- con la consapevolezza di rappresentare un Paese che punta sulla salubrità, sull’origine e sulla genuinità delle sue produzioni”.