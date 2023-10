Capoterra, vola fuori strada per evitare un frontale: "Aiutatemi a trovare il folle che guidava contromano"

Ha visto la morte in faccia e, ora, vorrebbe tanto vedere il volto di chi stava per farle fare, a lei e a due bambini, una brutta fine. Sabrina Loi Zedda, trentenne di Capoterra, dipendente di Decathlon, è viva per miracolo: “Ieri mattina, venerdì 27 ottobre, verso le 8:15, ero nella stradina principale di Su Loi, a Capoterra, quando un’auto conformano si è materializzata davanti a me. Ho dovuto sterzare per evitare lo schianto e sono finita fuori strada. I piccoli sono rimasti illesi, io ho un trauma cranico da schiacciamento”. L’altro automobilista, “alla guida di una Fiat nera, non si è fermato. I danni all’auto sono ingenti”.

La giovane è stata soccorsa da una automobilista: “Si è fermata e con lei ho chiamato carabinieri e soccorsi. Voglio rintracciare il folle che andava contromano, chiunque possa aiutarmi può scrivermi a [email protected] “.