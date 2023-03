Capoterra, via all'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche

Capoterra verso un futuro green e sostenibile: sono partiti i lavori per l’installazione di diversi punti dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici in tutto il territorio. “Un passo importante dell’amministrazione che investe su un futuro green e incentiva una mobilità sostenibile a zero emissioni con l’utilizzo di auto non inquinanti” spiega il sindaco Beniamino Garau.

Partendo dalle vie Siena e Lampedusa, le colonnine di ricarica per le auto elettriche verranno posizionate in tutto il territorio comunale: saranno 13 in totale le postazioni adibite dalla Società ENELX. Precisamente: al municipio, in via Cagliari, presso i parcheggi in via del Popolo; nel Palazzetto Comunale in via Siena; al Parco Urbano Cimitero in via Palermo; nei parcheggi a Sa Gruxixedda e in via Trexenta; in piazza Liori; in via Stromboli nella Residenza del Sole; a I Gabbiani in via Lampedusa; presso l’info point a La Maddalena; nei parcheggi di Frutti D’Oro 2, Torre Degli Ulivi e a Poggio Dei Pini nel Parco dell’Acqua.

“Per un città intelligente, più verde, più sostenibile e smart, l’amministrazione pone al centro della sua agenda politica, interventi che possano garantire un futuro migliore alle nuove generazioni”.