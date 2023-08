Capoterra, vandali scatenati al parco comunale Maddalena

Vandali scatenati al parco comunale Maddalena: immondizia sparsa nel prato verde e segni di inciviltà hanno accolto i frequentatori questa mattina che, tra una corsa e una passeggiata all’aria aperta hanno dovuto dribblare cartoni, sacchi e oggettistica varia disseminati durante la notte. Sembrano proprio non interessare le molteplici azioni messe in campo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau al fine di contrastare la mancanza di rispetto di “pochi” nei confronti del bene comune: durante le ore in cui la maggior parte dei cittadini riposa si impossessano di strade e parchi deturpando tutto ciò che incontrano. Ieri notte è stato il parco comunale a “ospitare” la noia di chi, anziché chiacchierare in compagnia, ha deciso di trascorrere il tempo nel peggiore dei modi. Indignazione e sgomento da parte dei residenti: “Vergognoso”, “terra di nessuno la notte praticamente al buio pesto”.