Sono stati incastrati dalle telecamere interne del parco urbano di Capoterra i due giovani che, la notte scorsa, hanno cercato di forzare le porte degli uffici dell’area green e causato danni ingenti ad alcune abitazioni. A raccontare il fatto è il gestore, Roberto Mulliri, che ha messo su Facebook due fermi immagine dei vandali: “Sono sicuro che da questi frame vi riconoscerete. Abbiamo il video completo, altri video e le vostre bellissime facce. Avete tempo fino a questa sera per chiamarci, dopodiché la vostra situazione vi assicuro che diventerà terribilmente complicata”.

La coppia si è fatta avanti dopo poco tempo: “È bastata un’ora per beccarli. Avevamo promesso tolleranza zero e così abbiamo fatto”.

