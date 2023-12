Capoterra, una sola scatola di farmaco salvavita per trapiantati in tutta Italia

“Una sola scatola disponibile in tutta Italia del farmaco salvavita per i trapiantati”: nuovo appello lanciato da Emma, moglie di un malato, alla ricerca, da settimane, dell’Accord, l’acido micofenolico, indispensabile per i trapiantati. “Ci sarebbe un’alternativa, acquistarlo all’estero alla modica cifra di circa mille euro”. La segnalazione disperata ora si ripete dopo solo pochi giorni dall’ultima effettuata: “Per mio marito e per tutti i trapiantati è essenziale per continuare a vivere, già in passato il farmaco è venuto a mancare e mio marito, è stato ricoverato in ospedale per quasi un mese a causa degli effetti avversi del medicinale sostitutivo che ha preso” aveva spiegato Emma Putzu. Una lotta, quelli dei malati sardi, e non solo, che non arresta: ora coinvolge, nuovamente, i trapiantati che, per vivere ed evitare il rigetto devono assumere dei farmaci ben specifici, e l’acido micofenolico è tra questi. Emma segnala nuovamente l’odissea, già vissuta a maggio, che riguarda suo marito, trapiantato di pancreas e reni da 12 anni, per reperire il farmaco. Una battaglia, insomma, per la salute non solo del suo consorte, bensì “per tutti i trapiantati”.