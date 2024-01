Capoterra – Una sfida a suon di mattoncini Lego: per i piccoli, un concorso creator per mettere in mostra tecniche e invenzioni realizzate con le intramontabili costruzioni. Non solo: a casa Melis verranno esposti i monumenti regionali e di tutto il mondo, tra i quali la piazza San Marco di Venezia.

“C’eravamo lasciati così: Davide Vacca nostro piccolo concittadino, con i suoi 10 anni ha sbaragliato la concorrenza con il suo diorama “Chips ” vecchio telefilm americano.

Il Museo del Mattoncino KaralisbricK di Maurizio Lampis torna in Sardegna per fare tappa a Capoterra” ha comunicato il sindaco Beniamino Garau.

Sarà visibile dal 6 al 14 gennaio durante la manifestazione “Mattoncini a Capoterra” che si terrà presso Casa Melis. Organizzata dal Comune e la Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Culturale Karalisbrick, la “Mostra Lego e ilConcorso Creator per bambini” si svolgerà all’interno di Casa Melis. Per il concorso, ogni bambino che 1 presenterà un diorama costruito con mattoncini, frutto della sua fantasia, costruito a casa, potrà iscriversi gratuitamente e la sua creazione verrà esposta in un angolo dedicato.

I migliori 3 verranno premiati con le coppe messe in palio.

Il vincitore verrà poi invitato a fine anno a partecipare al Concorso Regionale per diventare il Campione in Sardegna.

La giuria, composta dai membri di Karalisbrick, premierà la creatività dei diorami presentati, che dovranno essere completamente inventati senza seguire le istruzioni.

L’iscrizione è prevista in loco dalle ore 10:00 del 6 Gennaio fino alle ore 17:30 di domenica 7. La premiazione si svolgerà alle ore 18:30.