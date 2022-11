Capoterra, una nuova area in spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe

È stata individuata l’area, 450 metri quadri, presso la spiaggia della Maddalena, zona Casa Cantoniera, riservata allo sgambamento dei cani. Già dalla prossima stagione estiva sarà attiva e opportunamente attrezzata per soddisfare tutte le esigenze degli animali. Sarà infatti dotata di cestini, fontanelle per l’acqua e suddivisa in due spazi: uno per i cani di taglia grande e l’altra per quelli di taglia piccola, opportunamente recintate e segnalate con la cartellonistica.

Non solo: gli amici scodinzolanti potranno correre e giocare con i propri padroni anche in altri spazi della città: l’amministrazione comunale, attenta anche alle esigenze degli animali, sta lavorando per individuare le aree e attrezzarle per la corretta gestione delle stesse.