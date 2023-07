Capoterra, un gattino malato abbandonato dentro una scatola

Non c’è mai fine alla crudeltà umana, un povero cucciolo con gli occhi infetti e infiammati ieri è stato posizionato dentro a una scatola e abbandonato, al suo destino, senza pietà e con tanto menefreghismo. A segnalare l’accaduto è proprio la volontaria Tiziana che lo ha rinvenuto la quale non ha nascosto il disappunto nei confronti di chi ha lasciato la piccola creatura indifesa. Prezioso e insostituibile il gran lavoro di tutti i volontari che, animati solo dal grande amore che nutrono nei confronti degli amici a quattro zampe, si sacrificano al fine di aiutare gli animali meno fortunati non facendo mancare a loro cibo, acqua, un rifugio e tante coccole.