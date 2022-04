Capoterra, tutti in spiaggia per ripulire da cicche e plastica il lido de “La Maddalena”

Capoterra, tutti in spiaggia per ripulire da cicche, plastica e detriti il lido de “La Maddalena”: l’appuntamento è per questo pomeriggio a partire dalle ore 16. “Benèpossibile – Comunità in azione” è l’iniziativa promossa dall’assessore all’ambiente Gaetano Crocco che chiama associazioni, scout e cittadini per una giornata dedicata alla pulizia del litorale capoterrese.

Con la stagione balneare alle porte, dopo, soprattutto, le ultime mareggiate, sull’arenile giacciono rifiuti di ogni genere. Questo pomeriggio, dalle 16 alle 19,30, il clan “La Quercia” del gruppo scout Capoterra 1, quello “Indomito” di Cagliari 6 insieme all’associazione culturale “Codice segreto”, armati di pinze, bustoni e rastrelli ripuliranno “La Maddalena Spiaggia”.

Fonte: Casteddu on line