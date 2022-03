Capoterra, tolleranza zero verso chi abbandona i rifiuti: individuati e multati i nuovi supercafoni

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Capoterra, tolleranza zero verso chi abbandona i rifiuti: in pochi giorni sono state individuate e sanzionate 3 persone. L’assessore all’ambiente Gaetano Crocco: “Migliaia di euro spesi per bonificare le aree, non va bene. Più telecamere e multe ai colpevoli”.Cumuli di immondizia abbandonati un pò ovunque e l’amministrazione comunale corre ai ripari: sono state posizionate nuove telecamere per risalire a chi deturpa l’ambiente e, in poco tempo, sono state rilevate infrazioni in tre località distinte: due in località Is Muras, una a S’arriu de sa Pira e un’altra in località Su Bau Mannu.“Per le indagini ci siamo avvalsi delle fototrappole – spiega la polizia municipale – degli indizi e delle telecamere a lettura targhe”. L’importo delle sanzioni ammonta di 250 euro e questo è solo l’ inizio: “Abbiamo deciso di installare le telecamere con la polizia locale – spiega Crocco – poiché è da un paio di settimane che vengono abbandonati rifiuti sempre nello stesso posto ed è così che siamo riusciti a individuare gli autori del reato.Capoterra è un territorio vasto e dobbiamo in tutti i modi arginare questo fenomeno.Con l’ingresso dei barracelli cercheremo di controllare tutto il territorio”. Tolleranza zero, insomma, anche perché “ogni anno vengono impegnati migliaia di euro per bonificare le aree deturpate e non va bene, quindi preferiamo adottare più controlli e sanzionare gli autori”.Una sinergia di forze, quindi: comune, vigili e barracelli per fermare chi abbandona i rifiuti.