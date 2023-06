Capoterra, tensione in consiglio comunale: la maggioranza chiede le dimissioni del presidente Piano

Capoterra – Bufera politica in atto, presentata la proposta di revoca del presidente del consiglio comunale ma Piano non ci sta e afferma: “Esercitare il ruolo da presidente del consiglio comunale nel rispetto delle regole non piace al sindaco Garau e a chi lo sostiene”.

Nuova grana da risolvere per l’amministrazione guidata da Beniamino Garau che si schiera nettamente contro il presidente del consiglio in carica Stefano Piano. Viene accusato di “rifiuto di convocare il consiglio comunale ed inserire all’ordine del giorno le proposte di deliberazione regolarmente istruite e depositate nella segreteria comunale nonché esaminate dalle commissioni consiliari competenti, rallentando/ostacolando i lavori consiliari”.

“Non ha inserito nell’ordine del giorno tutti gli argomenti da trattare richiesti ma solo una parte, rinviando la trattazione dei restanti ad una successiva convocazione secondo un ordine arbitrariamente individuato dal Presidente del Consiglio”. E ancora: “Ha modificato parte del dispositivo di una proposta deliberativa sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale presentata dalla Coldiretti senza il preventivo confronto con i capi-gruppo e con l’assessore competente. Inosservanza del “Regolamento di funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari” in quanto non assicura il rispetto dei tempi di durata di ciascun intervento stabiliti” e “non ha esercitato le prerogative previste per il corretto comportamento in aula dei consiglieri in quanto non si è adoperato per il ritiro di parole sconvenienti usate da alcuni consiglieri di minoranza rivolti soprattutto nei confronti del Sindaco”.

Un comportamento “non conforme ai compiti istituzionali che è chiamato ad assolvere” secondo sindaco e maggioranza ma la replica di Piano non si fa attendere: eletto nelle file della maggioranza nella lista “Capoterra Civica” risultando la terza forza della coalizione che ha sostenuto Garau spiega che “la gestione del bene comune non ha niente a che vedere con la gestione di un’azienda privata. Un sindaco neofita, come Garau, ignora il ruolo “super partes” che deve svolgere il presidente del consiglio comunale così come ignora le più elementari regole a cui si deve attenere un amministratore pubblico. L’aver evidenziato più volte questi aspetti, richiamando il sindaco Garau a non amministrare il comune di Capoterra in modo personalistico e familiare, ha fatto si che il 13 giugno è stata depositata al protocollo la proposta di delibera di revoca del Presidente del Consiglio Comunale”.

Il presidente Stefano Piano “ricorda ai firmatari della proposta che il ruolo del presidente del consiglio comunale è un ruolo “super partes” e di garanzia per l’intero Consiglio comunale a tutela di tutti i consiglieri sia che essi siano di maggioranza che di minoranza.

Gli stessi firmatari sono consapevoli che le motivazioni riportate nella proposta di revoca sono prive di fondamento ed al contrario appaiono confermare l’assoluta correttezza dell’agire da arbitro imparziale. Se l’intento è avere un presidente del consiglio comunale fantoccio, facciano pure, il sottoscritto non si presta a ricatti e ritiene che la politica sia una cosa seria.

In capo ai consiglieri ricadono grosse responsabilità che nulla ha a che vedere con interessi privati”. La minoranza appoggia Piano e nega che vi siano i presupposti citati nella mozione che ne chiede la revoca.

“La destituzione del presidente non ha senso in quanto priva di motivazione oggettive. Piano ha sempre condotto il consiglio comunale nel rispetto delle regole, mai uno screzio, ha sempre rispettato ogni singolo consigliere comunale. Il vero problema è che il presidente Piano non è ricattabile. Il problema di questa maggioranza è il conflitto di interessi del sindaco Garau come ho denunciato più volte” spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda.