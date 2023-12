Capoterra, sta meglio il 15enne accoltellato: attesa per l'udienza di convalida dell'aggressore

Sta meglio ma è sempre in coma farmacologico il quindicenne accoltellato alla gola due giorni fa all’uscita di scuola a Capoterra. I medici del Brotzu sono più ottimisti, ma il quadro clinico del giovanissimo dovrà essere aggiornato nuovamente nelle prossime ore. Intanto, l’aggressore, un 14enne di Sarroch, resta nel carcere minorile di Quartucciu, come conferma a Casteddu Online il suo legale, Piergiorgio Piroddi. L’udienza di convalida deve ancora essere calendarizzata e svolta, prima non può essere effettuato nessun trasferimento. In quell’occasione il minorenne potrà raccontare la sua versione dei fatti e confermare quella che è la pista principale, seguita anche dai carabinieri: il bullismo.

Il giovanissimo aveva un coltello da cucina in tasca, a scuola. Un fatto gravissimo, solo in seguito all’interrogatorio se ne potrà sapere di più.