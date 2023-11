Capoterra sotto choc per la morte di Antonio Garau: "Uomo dedito al lavoro, umile e incline al sacrificio"

Capoterra sotto choc per la morte del cittadino eroe che ha combattuto sino allo stremo delle sue forze per difendere la rsa per la quale lavorava. Affranto anche per il sindaco Beniamino Garau: “Con grande dolore comunico la perdita di un nostro concittadino, Antonio Garau. Un uomo dedito al lavoro, umile, incline al sacrificio”.

“Antonio, lascia nello sconforto e nello smarrimento la moglie, la figlia e l’adorato nipotino, per i quali dava la vita ogni giorno”: padre di famiglia, conosciuto pressoché da tutti e stimato. La città è incredula per ciò che è successo la notte scorsa a causa di un vasto incendio divampato nelle campagne di Poggio dei Pini e sfuggito al controllo per le forti raffiche di vento, che hanno imperversato per ore. Il 55enne ha prestato il suo supporto nelle fasi più concitate della lotta contro il fuoco, forse un infarto ha colpito l’uomo che, improvvisamente, si è accasciato al suolo. Inutili i tempestivi soccorsi, per Garau la vita si è interrotta così. Massimo sostegno della comunità alla famiglia.

“Ad Antonio, di cui ho potuto conoscere la bontà, fatica e disponibilità, dico grazie e, la stretta di mano che ci scambiavamo da anni, ti accompagni ovunque tu andrai”.