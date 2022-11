Capoterra ricorda l’alluvione del 1999 che strappò alla vita Felicina Piano

Passano gli anni ma non i nefasti ricordi legati ai tragici eventi che, purtroppo, si sono abbattuti in città: la natura incontrollata, con le alluvioni, che ha recato morte e distruzione.

Oggi il Comune ha voluto ricordare una delle vittime che perse la vita a causa dell’evento calamitoso avvenuto tra il 12 e il 13 novembre 1999.

“Felicina Piano, 42 anni, nostra concittadina, perse la vita e ancora oggi la sua scomparsa è una ferita aperta per tutti noi” commemora il primo cittadino.

“Mai dovremo dimenticare i nostri concittadini vittime di questi tragici eventi e per questo ho già annunciato in Consiglio Comunale che istituiremo la giornata del ricordo delle vittime dei nubifragi che cadrà l’ultima domenica di ottobre e sarà giornata di lutto, di ricordo e di memoria per tutto il popolo di Capoterra”.