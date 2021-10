Furto in pieno giorno a Capoterra, i ladri hanno “visitato” una villetta di via Allodole, riuscendo a fuggire “con gioielli e soldi”. Il fatto è avvenuto ieri, a denunciare tutto sui social è Eleonora Tanganelli, 19 anni, residente nella casa presa di mira dai malviventi insieme ai suoi genitori. Un furto avvenuto in pieno giorno, “tra le nove e le 13, in quelle ore in casa non c’era nessuno. Ci siamo già rivolti ai carabinieri, mio padre ha fatto la denuncia”. La giovane ha raccontato cosa è successo nei gruppi Fb di Capoterra, chiedendo una mano d’aiuto: “Chiunque avesse visto movimenti sospetti nella mattinata di ieri è pregato di contattarmi”. Chi è entrato nella villetta, che si trova in una delle strade vicino ai campi sportivi, non avrebbe avuto molte difficoltà.

“Sono entrati passando dal giardino e aprendo la porta sul retro della casa, non era chiusa a chiave. Hanno rubato gioielli come catenine e anelli, di quelli che si regalano ai battesimi o alle comunioni, e hanno messo a soqquadro tutta la villetta”, racconta la giovane. “Purtroppo nella zona non ci sono telecamere”. La speranza, unitamente alle indagini delle Forze dell’ordine, è che qualcuno abbia visto qualche movimento sospetto o qualcuno allontanarsi dalla villetta.

L'articolo Capoterra, razzia dei ladri in una villetta: “Gioielli e soldi rubati in pieno giorno” proviene da Casteddu On line.