Capoterra, pulizia dell'arenile in pieno giorno a La Maddalena: le proteste dei bagnanti

Poche ma ben chiare le immagini girate da alcuni cittadini che, intenti a godersi sole e mare, si sono trovati il mezzo pesante tra ombrelloni e asciugamani. La pulizia della sabbia è fondamentale e fortemente richiesta da tutti coloro che frequentano la spiaggia locale ma “non durante le ore diurne in cui i bagnanti sono già presenti in spiaggia” spiega Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza. “Molti cittadini mi hanno segnalato questo disagio soprattutto perché sono presenti tanti bambini e, soprattutto per loro, potrebbe rappresentare un pericolo. Chiediamo, quindi, che questo servizio venga sempre effettuato in orari in cui i bagnanti non sono in spiaggia”. I bambini, si sa, innanzi al mare e alle costruzioni che possono realizzare con la sabbia, poco sono attenti a ciò che succede intorno a loro: corrono e saltano più che mai, come è giusto che sia. Una anomalia il passaggio del mezzo durante le ore di punta? Potrebbe anche essere. Intanto, con lo smartphone in mano, in tanti, anziché immortalare i classici scenari da riguardare con nostalgia nei mesi invernali, hanno puntato l’obiettivo sul mezzo a quattro ruote intendo a ripulire la sabbia da ogni residuo “estraneo”.