Capoterra, presentata la nuova compagnia barracellare

Presentata la nuova compagnia barracellare: “Saranno in grado di controllare al meglio tutto il territorio vasto di Capoterra, con particolare attenzione alle zone periferiche della città”.

Una cerimonia e la presentazione ufficiale del nuovo corpo di protezione che affiancherà le altre figure già operative in città.

“E’ stato un grande onore per me poter presentare la nuova Compagnia Barracellare del Comune di Capoterra alla cittadinanza – ha comunicato il sindaco Beniamino Garau. “A distanza di un anno da quando annunciavo, in qualità di primo cittadino, la volontà politica di voler reintrodurre la Compagnia, passo dopo passo, oggi è realtà con il grande lavoro dell’Amministrazione e con i voti della sola maggioranza e di un solo voto dell’opposizione, riconoscendo l’alto valore della Compagnia Barracellare”.

Un altro obiettivo raggiunto, quindi, una sicurezza in più per la popolazione. “Mi rivolgo a voi, Barracelli di Capoterra, un grande sfida vi aspetta: sarete chiamati con spirito di servizio e dedizione a garantire una maggior sicurezza del territorio, la sua salvaguardia e la sua prevenzione. Sempre al servizio della comunità e alla tutela del bene comune”.

Un incarico importante che merita la giusta valorizzazione. “I miei migliori auguri di buon lavoro al Comandante dei Barracelli Giuseppe Cardia che perseguirà questo obiettivo con dedizione, spirito di servizio ed onore”.