Capoterra prega per il veterinario che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente con il suo kite surf

Capoterra prega per il veterinario che ieri mattina è rimasto coinvolto in un incidente con il suo kite surf: una anomala folata di vento gli avrebbe fatto perdere il controllo del kite per poi schiantarsi tra gli alberi limitrofi alla spiaggia di Villasimius. È il dottore degli animali da trent’anni, originario di Genova, risiede da tempo nella cittadina metropolitana dove è molto conosciuto e stimato. 63 anni, amante del mare e dello sport, quello accaduto ieri è stato un incidente che, dalle informazioni emerse, assolutamente non sarebbe da attribuire all’inesperienza, bensì a una condizione climatica che lo ha colto di sorpresa. Dopo il volo che lo ha scaraventato tra gli alberi, l’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni: tanti i messaggi di incoraggiamento rivolti all’uomo che ha “iniziato a fare kite per caso” aveva raccontato Russo. “Non sono bravo, anzi, ma felice di fare quello che amo. Migliorerò”.

“I migliori auguri per una pronta e completa guarigione” si legge tra i commenti facebook rivolti al veterinario “tantissimi pelosetti ti aspettano”.

Fonte: Casteddu on line