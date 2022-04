Capoterra, precipita dal terrazzino: 77enne ricoverato in ospedale

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita

CAPOTERRA. Incidente domestico in tarda mattinata a Capoterra. Un uomo di 77 anni è precipitato dal terrazzino della sua abitazione da un'altezza di circa 4 metri. È stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu, ma fortunatamente non è grave. Ha riportato la frattura di alcune costole e altri traumi minori.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna