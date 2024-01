L’appello, lanciato qualche giorno fa da un residente, avvisa i proprietari di cani della presenza di esche avvelenate, ghiotti bocconcini e altrettanto dannosi che possono essere letali se non si interviene prontamente per eliminare dal corpo il veleno. “Questo è stato ritrovato nelle vicinanze dei fortini a Poggio dei Pini”, si legge nell’avviso, ma sono state segnalate altre trappole anche nella comunità montana. Azioni scellerate che mettono in pericolo la vita non solo dei quattro zampe ma, pressoché, di tutte le specie che, dopo ore di atroci sofferenze, perdono la vita se non vengono curati dal veterinario.